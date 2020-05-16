بقيمة 2.1 مليار جنيه..تفاصيل تحالف مصرفى جديد لترتيب قرض لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

قام تحالف مصرفي مكون من "البنك الأهلي المصري" كوكيل للتمويل وبنك مصر كوكيل ضمان و" البنك العربي الافريقي" كمنسق عام للتمويل وبصفتهم مرتبين رئيسيين أصليين بتوقيع عقد قرض مشترك طويل الأجل مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بإجمالي مبلغ يصل إلى 2.1 مليار جنيه مصري.





أعلن هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن عقد القرض يأتي بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعي سراي 1، 2 بالقاهرة الجديدة.





أوضح عكاشة أن ترتيب هذا القرض يعد تأكيدا على قدرة البنوك على المشاركة في ترتيب هذه النوعية من التمويلات وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع التطوير العقاري والذي يعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث يتيح تحت مظلته العديد من فرص العمل ودعم العديد من الصناعات والانشطة الاخرى المرتبطة به، مؤكدا ان المشروع يتماشى مع خطط التنمية بالدولة بشكل عام ومع استراتيجيتها في التوسع في النشاط العمراني وانشاء المزيد من التجمعات السكنية على ان تكون وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة سعيًا للتغلب على مشكلة التكدس السكاني في مصر.





كما أشار يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي المصري الى ان التمويل يأتي كذلك بغرض اعادة تمويل رصيد القرض المعبرى الممنوح من البنك العربي الأفريقي الدولي.





وأشاد ابو الفتوح بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين البنوك المشاركة والشركة وكذا بفرق العمل المحترفة من العاملين في القطاعات المعنية بالبنوك الذين كان لهم دورا فعالا في كافة مراحل توقيع هذا التمويل .





واضاف شريف رياض رئيس مجموعة الشركات الكبري والقروض المشتركه بالبنك الاهلي المصري ان مدة القرض تصل إلى ثمانية سنوات تتضمن عامين ونصف تمثل الفترة المتاحة للسحب والسماح للتمويل، مشيرا الى أن حصص القرض توزعت بين كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر بالتساوي، لتكون حصة كل بنك نحو 700 مليون جنيه.





يذكر ان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير هي شركة عامة منذ مايو 1995 وهي رائدة بمجال التطوير العقاري في مصر حيث تمتلك محفظة أراض تتجاوز الـتسعة ملايين متر مربع موزعة بين عدة مشروعات منها مشروع تاج سيتي، مشروع سراي، بالإضافة الى مشروع حدائق النصر، ومشروع الواحة.



