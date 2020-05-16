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رياضة

الوصل يطلب 70 مليون درهم لـ الموافقة على بيع نجم الفريق

السبت 16/مايو/2020 - 10:46 م
الوصل الاماراتي
الوصل الاماراتي
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ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم أن النصر السعودي يرغب في ضم فابيو ليما نجم الوصل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة " الرياضية " السعودية أن الوصل طلب 70 مليون درهم من أجل الموافقة على بيع اللاعب حيث رفضت ادارة الوصل الاستغناء عن اللاعب خاصة وانه احد الركائز الاساسية للفريق.


وأضافت الصحيفة أن النصر يرغب بشده في ضم اللاعب ومازال المفاوضات مستمره حتى الان.

وتابعت أن النصر دعم خط الهجوم خلال الفترة الماضية بـ سيباستيان تيجالي نجم  الوحدة السابق حيث أنها تسعى لتدعيم خط الهجوم بعدد كبير من النجوم المميزة.
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