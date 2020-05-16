هاني رمزي : أبو ريدة استبعد عمرو وردة .. واللاعبون تدخلوا للعفو عنه خوفا عليه ..فيديو

كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق ، عن ازمة عمرو وردة الشهيرة قبل انطلاق امم افريقيا 2019 .
وقال رمزي ، عبر اون تايم ، لم نتعامل بشكل جيد فى ازمة عمرو وردة وكان علينا أن نكون حاسمين ونقفل على أنفسنا .
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وتابع ، ان الازمة كانت وراء تذبذب مستوى منتخب مصر بعدما الموضوع انتشر بطريقة رهيبة وانفجر عبر السوشيال ميديا .
وشدد رمزي ، على انه تم إستبعاد عمرو وردة بقرار من هاني أبوريدة رئيس إتحاد الكرة وقتها و تدخل بعض اللاعبين وطلبوا بقاء وردة في المعسكر خوفا عليه من التعرض لأحتكاكات أو مضايقات خارج المنتخب وبالفعل تم العفو عن اللاعب .
واختتم هاني رمزي ، تصريحاته، ان هذا امر خاطئ وكان يجب علي الجهاز الفني ان يتمسك بموقفه بشأن استبعاد اللاعب .