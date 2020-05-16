هاني رمزي : أبو ريدة استبعد عمرو وردة .. واللاعبون تدخلوا للعفو عنه خوفا عليه ..فيديو

كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق ، عن ازمة عمرو وردة الشهيرة قبل انطلاق امم افريقيا 2019 .





كان علينا أن نكون حاسمين و نقفل على أنفسنا . وقال رمزي ، عبر اون تايم ، لم نتعامل بشكل جيد فى ازمة عمرو وردة









وتابع ، ان الازمة كانت وراء تذبذب مستوى منتخب مصر بعدما الموضوع انتشر بطريقة رهيبة وانفجر عبر السوشيال ميديا .





وشدد رمزي ، على انه تم إستبعاد عمرو وردة بقرار من هاني أبوريدة رئيس إتحاد الكرة وقتها و تدخل بعض اللاعبين وطلبوا بقاء وردة في المعسكر خوفا عليه من التعرض لأحتكاكات أو مضايقات خارج المنتخب وبالفعل تم العفو عن اللاعب .





واختتم هاني رمزي ، تصريحاته، ان هذا امر خاطئ وكان يجب علي الجهاز الفني ان يتمسك بموقفه بشأن استبعاد اللاعب .