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رياضة

هاني رمزي : أبو ريدة استبعد عمرو وردة .. واللاعبون تدخلوا للعفو عنه خوفا عليه ..فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 10:46 م
عمرو وردة
عمرو وردة
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حسن العمدة
كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق ، عن ازمة عمرو وردة الشهيرة قبل انطلاق امم افريقيا 2019 .

وقال رمزي ، عبر اون تايم ، لم نتعامل بشكل جيد فى ازمة عمرو وردة وكان علينا أن نكون حاسمين ونقفل على أنفسنا .


وتابع ، ان الازمة كانت وراء تذبذب مستوى منتخب مصر بعدما الموضوع انتشر بطريقة رهيبة وانفجر عبر السوشيال ميديا .

وشدد رمزي ، على انه تم إستبعاد عمرو وردة بقرار من هاني أبوريدة رئيس إتحاد الكرة وقتها و تدخل  بعض اللاعبين وطلبوا بقاء وردة في المعسكر خوفا عليه من التعرض لأحتكاكات أو مضايقات خارج  المنتخب وبالفعل تم العفو عن اللاعب .

واختتم هاني رمزي ، تصريحاته، ان هذا امر خاطئ وكان يجب علي الجهاز الفني ان يتمسك بموقفه بشأن استبعاد اللاعب .
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