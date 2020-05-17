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حوادث

القرائن .. النقض توضح هذه الحالة

الأحد 17/مايو/2020 - 01:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد عبدالله

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معنى القرائن.

جاء في حيثيات الحكم أنه من  المقرر في قضاء محكمة النقض أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب المذهب الحنفى مملؤة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة.

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 وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ يبين أنها كانت تنص في المادة ١٢٣ منها على أن " الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه اللائحة ما نصه " ليس الغرض من الدليل الذى يقدم للقضاء سوى إبانة الحق وإظهاره وقد يعرض في الدعوى من القرائن القاطعة ما يرجح كفة أحد الخصمين ويدل على الحق في الخصومة وليس من العدالة ولا من الحق أن تهدر دلالتها ويحجر على القضاء الأخذ بها وقد جاءت الشريعة الغراء باعتبارها واعتمد الفقهاء في صدر الإسلام في أقضيتهم عليها , لذلك أضيفت القرينة القاطعة إلى الأدلة الشرعية المقبولة " وعرف الدليل للإرشاد إلى ما هو المقصود منه ليسير القضاة في التطبيق على وفقة. والواقع في ذلك أن " القضاء فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى بكثير من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف لابتنائه على قرينة الطلاق الغيابى قد جانبه الصواب .

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