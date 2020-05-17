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حوادث

أولاد المرتدين مسلمون .. النقض توضح هذه الحالة

الأحد 17/مايو/2020 - 04:02 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد عبدالله

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معنى اعتبار أولاد المرتدين مسلمين. 

 

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جاء في حيثيات الحكم أنه من  المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن أولاد المرتدين إن ولدوا قبل الردة فهم مسلمون تبعا لآبائهم، ولا يتبعونهم في الردة، أما من ولد بعد الردة فلا يكون مسلما إذ لم يولد بين أبوين مسلمين، وتنقطع تبعية الولد لأبويه في الدين بعد بلوغه عاقلا إما بأمارات البلوغ المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا " فإذا أفصح ولد المرتد عن الدين الذي يختاره بعد بلوغه ألحق بالملة التي يختارها، وقد كفل الإسلام لغير المسلمين حرية الاعتقاد لقوله تعالى " لا إكراه في الدين " أي لا تكرهوا أحد على الدخول في دين الإسلام.

 

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