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حوادث

حضانة الصغير .. النقض توضح هذه الحالة

الأحد 17/مايو/2020 - 05:03 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد عبدالله

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي حضانة الصغير .


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جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة فكان دفع الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن .

 

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