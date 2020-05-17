بدون مبالغة.. 4 نصائح لوضع الماكياج خلال رمضان

قدمت خبيرة التجميل عفرا المري، أربع نصائح للسيدات عن كيفية استخدام أدوات التجميل والمكياج بشكل غير ملفت، وبما يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا الشرقية.
وقالت عفرا في منشور عبر فيس بوك: ننصح السيدات بالثقة والإيمان بأنها كأنثى جميلة ومقبولة، وأنها أذا كانت تحتاج لبعض الميك أب فهذا شيء إضافي وليس أساسي ولن يغير من ثقتها بنفسها كثيرا.
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وشددت، على عدم المبالغة في استخدام أدوات التجميل أو الميك أب، واستخدام المرطبات الطبيعية الخاصة بالبشرة سواء زيوت أو كريم والابتعاد عن أحمر الشفاة وما يخص تجميل العينين والحواجب بشكل مبالغ فيه خصوصا ونحن في الصيف، مما قد يسبب مشاكل كثيرة مع الميك أب بسبب سخونة الجو.
ولفتت عفرا، إلى أن استخدام أدوات التجميل، ووضع ماكياج خفيف أفضل كثيرا من المبالغة، وتنصح السيدات باستمرار، بالابتعاد عن استخدام المساحيق بكثرة لأنها تؤثر على البشرة بعد ذلك.