حواجز داخل سيارات الأجرة للتعايش مع كورونا

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واكدت الوزارة ان هناك أربعة ملايين يورو سيتم رصدها لهذا الغرض في حال زيادة الطلب عليها وسوف يتم توفير 500 ألف يورو إضافية.وسيتم تنفيذ هذا البرنامج بداية من الأسبوع المقبل كما ستدعم الوزارة شراء المواد اللازمة لبناء هذه الحواجز داخل السيارات خاصة الاجرة .كما سيتم رصد مبلغ 400 يورو لكل سيارة أجرى وستدعم شركات سيارات الأجرة أيضا هذا المشروع، واكد رئيس اتحاد سيارات التاكسي وشركات تأجير السيارات أن هذه الخطوة من أجل حماية عملائنا والحفاظ على أمهم حيث تعود بالتدريج حركة العملاء بصورة أقوى بعد إجراءات تخفيف القيود".اما العديد من سائقي السيارات الاجرة بدأوا في إيجاد حلول للجائحة في بناء حواجز داخل سياراتهم، كما ان خطر انتقال العدوى داخل سيارات الأجرة أقل بالتأكيد منه داخل السيارات الأكبر، ولكن وضع حواجز بين السائق والعميل سيؤدي إلى تقليص ذلك أكثر.