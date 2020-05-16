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أخبار العالم

العراق يعلن حظر تجول شامل خلال أيام عيد الفطر

السبت 16/مايو/2020 - 11:09 م
العراق يعلن حظر تجول
العراق يعلن حظر تجول شامل خلال أيام عيد الفطر
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات في العراق فرض حظر تجول شامل لمدة 8 ايام ابتداء من يوم الجمعة، ويستمر خلال فترة عيد الفطر، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".

في وقت سابق أعلن الاتحاد العربي لعلوم الفلك أن يوم السبت القادم الموافق 23 مايو هو المتمم لشهر رمضان فلكيًا، وستكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر الأحد  24 مايو.

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وقبلها، أعلنت المملكة العربية السعودية  فرض حظر تجول شامل خلال الفترة من 30 رمضان وحتى 4 شوال، واستمرار منع الدخول والخروج من المناطق المعزولة.

وفي الأردن، اعلنت السلطات أنه سيتم فرض حظر شامل خلال أول أيام العيد.
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