العراق يعلن حظر تجول شامل خلال أيام عيد الفطر

أعلنت السلطات في العراق فرض حظر تجول شامل لمدة 8 ايام ابتداء من يوم الجمعة، ويستمر خلال فترة عيد الفطر ، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".





في وقت سابق أعلن الاتحاد العربي لعلوم الفلك أن يوم السبت القادم الموافق 23 مايو هو المتمم لشهر رمضان فلكيًا، وستكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر الأحد 24 مايو.





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وقبلها، أعلنت المملكة العربية السعودية فرض حظر تجول شامل خلال الفترة من 30 رمضان وحتى 4 شوال، واستمرار منع الدخول والخروج من المناطق المعزولة.



