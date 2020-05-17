سيف زاهر: قرار عودة النشاط الرياضي أصبح بيد الدولة.. فيديو

كشف الإعلامي سيف زاهر تفاصيل سيناريوهات وزارة الشباب والرياضة لعودة النشاط الرياضي من جديد.





وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، ان الدكتور أشرف صبحي يحرص على عودة النشاط الرياضي من جديد .





وتابع سيف زاهر:" عودة النشاط الرياضي من وجهه نظر وزير الشباب والرياضة 50-50 لحد الآن".





واوضح سيف زاهر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أكد ان قرار عودة النشاط الرياضي أصبح بيد الدولة المصرية خصوصا عقب تقديم الملفات الخاصة بالاستعدادات من أجل إستقبال النشاط الرياضي من جديد.





وأتم :" العالم سيتغير ولم يعود كما كان من قبل ويجب على الجميع التعايش مع الظروف الحالية ".