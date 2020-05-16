العودة إلى برج العرب.. رحلتا طيران تجلي المصريين العالقين بالسعودية غدا

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، غدا الأحد، رحلتي طيران، إلى المملكة العربية السعودية، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.









تقلع الرحلتين التي تسير مصر للطيران واحدة منهما إلى مدينة جدة، والثانية إلى مدينة الرياض، من مطار القاهرة، صباح غدا، الأحد، على أن تكون العودة إلى مطار برج العرب بالاسكندرية، حيث من المقرر أن يتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة هناك من قبل الدولة المصرية لقضاء مدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.









من المقرر، أن تجري سلطات مطار برج العرب، بالتعاون مع وزارة الصحة متمثلة في إدارة الحجر الصحي بالمطار، فحصوات طبية لكافة المصريين العائدين على الرحلتين، من المملكة العربية السعودية قبل خروجهم من المطار، للاطمئنان على سلامتهم من عدوى الاصابة بالفيروس القاتل.







