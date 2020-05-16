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أخبار العالم

السودان: 325 إصابة و6 وفيات بفيروس كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
سجلت السلطات الصحية في السودان 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الاتحادية خلال تقريرها الوبائي عن يوم 15 مايو، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات الكلي بالفيروس منذ بداية تفشي الفيروس في السودان الي  2289 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 97 وفاة.

وشددت الوزارة على استمرار تلقي المرضى الرعاية الطبية اللازمة، وتوالي المتابعة للمخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حوال العالم حتى الآن 4,704,383 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات حول العالم 311,833 ألف وفاة، وبلغ تعداد المتعافين 1,802,490.
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