الحكومة الفلسطينية تعلن الإغلاق الشامل من مساء الجمعة المقبل





أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، فتح كافة المحلات التجارية في كافة المدن الفلسطينية حتى مساء الجمعة المقبل، ضمن ساعات العمل المعمول بها.



وأوضح اشتية - خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه ابتداء من مساء الجمعة المقبل ستمنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى وحتى نهاية يوم الإثنين 25 مايو الجاري، حيث ستغلق جميع المرافق العامة والخاصة خلال هذه الأيام ما عدا الأفران والصيدليات، مبينا أنه ستعقد جلسة تقييم يوم الثلاثاء 26 مايو لوضع آلية لما بعد العيد، ودراسة الإجراءات لإعادة الحياة إلى طبيعتها حسب الظروف والإصابات.



وقال اشتية، إن 33 ألف عامل فلسطيني سيعودون إلى بيوتهم من العمل - داخل الأراضي المحتلة - يوم الجمعة المقبل، حيث ستتواجد طواقم الصحة والعمل والشؤون المدنية على المداخل لإجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.