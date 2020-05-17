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أخبار العالم

تحذير من أطباء بريطانيا بشأن أزمة في معدات الوقاية بسبب عودة الدوري

الأحد 17/مايو/2020 - 12:22 ص
أطباء يحذرون من تأثير
أطباء يحذرون من تأثير عودة الدوري على معدات الوقاية
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رحيم يسري
يبدو أن خطط الحكومة البريطانية لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو، تصطدم بكثير من العوائق، بينها انتقادات من النقابات الرئيسية للأطباء، بسبب ما ستحدثه الخطوة من تأثير على المعدات الوقائية.

وتقول الرابطة الطبية البريطانية، وهي نقابة مسجلة للأطباء في المملكة المتحدة إن الأفراد والعاملين المشاركين في الدوري الانجليزي الممتاز لا يجب أن يستخدموا معدات الحماية الشخصية خلال أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى يتم حل النقص الكامل في المعدات لدى الأطباء وينخفض معدل وفاة العاملين في مجال الرعاية الصحية.

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وبحسب صحيفة "تيليجراف" تؤكد النقابة البريطانية على أهمية وجود إمدادات كافية ومتسقة من معدات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا للطواقم الطبية، قبل النظر في احتياجات القطاعات غير الأساسية مثل الرياضة.

كانت الحكومة البريطانية ذكرت في وقت سابق أنه "إذا كان لا يمكن شراء معدات الوقاية الشخصية المناسبة دون التأثير على الإمدادات المخصصة للعمال الرئيسيين في المجال ، فيجب ألا يتم استئناف النشاط أو العمل".

وبدأ عدد كبير من اندية الدوري الانجليزي الاستعداد لعملية استئناف الدوري، منها مثلا شراء معدات الوقاية الشخصية لاستخدامها، حيث تأمل الحكومة في استئناف الدوري ابتداء من 8 يونيو.

إضافة إلى ذلك واجه عدد من الرياضيين وأطباء الأندية خطط عودة الدوري بالرفض، مؤكدين ضرورة حماية عائلاتهم، وكيف سيتم التعامل مع الأمر في حال ظهور إصابة بكورونا بشكل مفاجئ.
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