محسن عوض الله: أردوغان يتعامل مع الاتحاد الأوروبي بمبدأ أنا أقوى من الجميع.. فيديو

قال الكاتب الصحفي محسن عوض الله، تعليقا على تنديد الاتحاد الأوروبي بأعمال التنقيب للنظام التركي في سواحل قبرص، مؤكدا أنه يخشى أن يتحول الاتحاد الأوروبي إلى نسخة أخرى غربية للجامعة العربية.





وأضاف محسن عوض الله، خلال مداخلة هاتفية على قناة «اليوم» إن هناك انتقادات للجامعة العربية لعجزها عن اتخاذ قرارات أكثر جدية في مواجهة الممارسات والتهديدات التركية التي يمارسها أردوغان.





وأضاف أن القرارات الأوروبية تجاه الانتهاكات التركية سنجد انها لا تتجاوز حدود الانتقادات والإدانة، مشيرا إلى أنه لابد من إتخاذ إجراءات قوية على أرض الواقع لوقف هذه الممارسات، وهناك من يبحث الي الأزمات وتصديرها للخارج.





وأشار إلى أن تركيا منحت الضوء الأخضر للاستمرار في الممارسات الاستفزازية وانتهاكات للشرعية الدولية، مضيفا أن أردوغان يتعامل مع الاتحاد الاوروبي بمبدأ «أنا أقوى من الجميع».





وأوضح أن أردوغان يستخدم اللاجئين كسلاح قنبلة سياسية لاستفزاز دول الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الاتحاد الأوروبي تخشى من فوبيا اللاجئين، والعلاقات بينهم تسوء أكثر، وبالتالي تركيا هي الأقوى في هذا الملف.