1747 طالبا بـ"ثانية ثانوي" يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا فى الوادى الجديد

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الوادي الجديد، غدا الأحد، امتحان مادتي الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشرة ظهرا بحسب الجدول المحدد للمحافظة.





وقال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالودي الجديد، إن المديرية أنشأت غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، لمتابعة امتحان الصف الثاني الثانوي - بمادتي الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، والتي يبلغ عددهم نحو1747 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات غدا بجميع المدارس على مستوى محافظة الوادي الجديد، أما طلاب الدمج والمنازل لهم مشروعات بحثية، طبقا لتعليمات الوزارة، داخل منازلهم.





وأضاف صلاح، أنه يمكن للطالب الدخول على الامتحان من التابلت أو الكمبيوتر أو الموبايل في أي وقت خلال الفترة الصباحية المخصصة للمحافظة، على أن يحتسب وقت الامتحان من بداية دخوله.





وشدد ميرغني على توفير الجو المناسب لهم، ووجه الطلاب إلى ضرورة مراجعة أوراق الإجابة بعد الانتهاء من حل الامتحان، كما أكد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات .