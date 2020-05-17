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رياضة

شاهد .. توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص عقود اللاعبين

الأحد 17/مايو/2020 - 12:56 ص
الإتحاد الدولي لكرة
الإتحاد الدولي لكرة القدم
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حسن العمدة

قال نصر عزام خبير اللوائح الرياضية أن الإتحاد الدولي أوصى الأندية بالوصول لحلول ودية مع اللاعبين من أجل تخفيض عقودهم وهُناك الإتحاد الإماراتي والسعودي قرر تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 40% نظرًا للوضع الحالي التي تعيشها كرة القدم على مستوى العالم.

وأضاف عزام في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن قانون العمل في مصر يسمح بتخفيض العقود لأي ظرف بنسبة 50% مشيرًا إلى في الجزء الخاص بالرياضة لابد أن يصل الطرفين إلى نقطة معينة من أجل تخفيض عقودهم .

وتابع لابد من جمعية اللاعبين المحترفين المساعدة في الوصول مع اللاعبين للوصول إلى حل بتخفيض عقود اللاعبين خلال الفترة القادمة لمساعدة الأندية للخروج من هذه الأزمة.

وقال الدكتور محمد فضل الله، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": امس الخميس "هذا الأمر يعتبر بمثابة شأن داخلى، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق من كل الأندية على وضع نظام وسقف اللاعبين فى إطار لائحة منفصلة تسمى لائحة القيمة السوقية للاعبي ومدربي كرة القدم المصرية".


وأضاف: "يجب أن يكون هناك فى لائحة القيمة التسويقية معايير لتحديد سعر اللاعب والمدرب على أن يرتبط بالسن والإنجازات الرياضية والبطولات والإصابات والاشتراك فى المنتخبات... إلخ".

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