تحقيق جديد مع ترامب بسبب إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية

تسبب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية، ستيفن لينيك، في قيام اثنين من المشرعين بمجلس النواب، بفتح تحقيق مع ترامب.





وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنجل، وعضو اللجنة في مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، أنها يرفضان إقالة لينيك من منصبه.





واعتبر المشرعان أن ما قام به ترامب إجراء غير مسبوق، وأكدا فتح تحقيق مشترك في هذه القضية.





وقال المشرعان في رسالة مشتركة ارسلاها إلى البيت الأبيض، إن إجراء ترامب يأتي في الوقت الذي كان فيه لينيك يجري تحقيقا بحق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وأعربا عن قلقهما من تقارير إعلامية تحدثت عن أن قرار ترامب حاء استجابة لطلب شخصي من وزير الخارجية، مايك بومبيو.