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خلي البلد تنضف .. تعليق الديهي على حبس مودة الأدهم .. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 01:06 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إبراهيم القادري
علق الإعلامي نشأت الديهي، أن الشرطة المصرية تمكنت من القبض علي حنين حسام وسما المصرى ومودة الأدهم.


وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة ten ، أن اليوتيوبر مودة الأدهم تم القبض عليها بعد نشرها فيديو لها وهي تقوم بكسر حظر التجوال .


وأوضح نشأت الديهي، أن النيابة العامة أمرت بتجديد حبس اليوتيوبر مودة الأدهم  لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.


وتابع نشأت الديهي ، أن هذه الإجراءات تجعل الأسر والأبناء يعيشون بأمان قائلًا" خلي البلد تنضف".


واستكمل : أن مسؤولية كل اب وراعى هو الحفاظ علي رعيته وأبنائه حتى يعود السلام الأسرى من جديد 
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