خلي البلد تنضف .. تعليق الديهي على حبس مودة الأدهم .. فيديو

علق الإعلامي نشأت الديهي ، أن الشرطة المصرية تمكنت من القبض علي حنين حسام وسما المصرى ومودة الأدهم.









وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة ten ، أن اليوتيوبر مودة الأدهم تم القبض عليها بعد نشرها فيديو لها وهي تقوم بكسر حظر التجوال .









وأوضح نشأت الديهي، أن النيابة العامة أمرت بتجديد حبس اليوتيوبر مودة الأدهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات .









وتابع نشأت الديهي ، أن هذه الإجراءات تجعل الأسر والأبناء يعيشون بأمان قائلًا" خلي البلد تنضف" .







