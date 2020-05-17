خلي البلد تنضف .. تعليق الديهي على حبس مودة الأدهم .. فيديو

علق الإعلامي نشأت الديهي، أن الشرطة المصرية تمكنت من القبض علي حنين حسام وسما المصرى ومودة الأدهم.
وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة ten ، أن اليوتيوبر مودة الأدهم تم القبض عليها بعد نشرها فيديو لها وهي تقوم بكسر حظر التجوال .
وأوضح نشأت الديهي، أن النيابة العامة أمرت بتجديد حبس اليوتيوبر مودة الأدهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتابع نشأت الديهي ، أن هذه الإجراءات تجعل الأسر والأبناء يعيشون بأمان قائلًا" خلي البلد تنضف".
واستكمل : أن مسؤولية كل اب وراعى هو الحفاظ علي رعيته وأبنائه حتى يعود السلام الأسرى من جديد .