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حوادث

النيابة العامة: ضبط بعض المتهمين بقتل الشاب عبد الله الاخرسي بالعريش

السبت 16/مايو/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
قررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه عبد الله الأخرسي لبيان سبب وفاته والإصابات التي كانت به، وقد جرى ضبط بعض من المتهمين اليوم وجارٍ عرضُهم على النيابة العامة؛ لاستجوابهم واستكمال التحقيقات.

حيث أبلغ المجني عليه نقطة الشرطة بمستشفى العريش العام قبل وفاته بتعدي البعض عليه بأسلحة بيضاء –تمكن من تحديد أسماء منهم– مُحدثين إصاباته التي توفي متأثرًا بها، وعلى إثر ذلك تمكنت تحريات الشرطة من تحديد ثمانية من المتهمين، حيث أكدت المعلومات تشاجُرَ أحدهم –أكثرَ من مرة- مع بعض من أهالي إحدى القبائل هناك لاعتياده التواجد مع فتاة بالقرب من مساكنهم على نحو مخالف للأعراف والتقاليد السائدة لديهم، فاتفق المتهمون لذلك فيما بينهم على التعدي على الأهالي بالأسلحة البيضاء، وفي اليوم الذي حددوه هاجموا مساكنهم مُتعدِّين على بعضٍ منهم، وكان من بينهم المجني عليه المتوفى.

 
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