AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو بركات: أتمنى عودة الدوري من جديد .. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 12:57 ص
عمرو بركات لاعب الجونة
عمرو بركات لاعب الجونة
Advertisements
حسام الحارتي

أكد عمرو بركات ، لاعب نادي الجونة ، أنه يأمل في استئناف بطولة الدوري المصري من جديد خلال الفترة المقبلة .


وأضاف عمرو بركات  في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه ملتزم بتنفيذ البرنامج التدريبي خلال فترة التوقف من أجل الاستعداد لعودة النشاط من جديد.


وتابع:" أتمني وضوح الرؤية بشأن عودة الدوري المصري من جديد خلال الفترة المقبلة ".

وأكد عمرو بركات أنه يقدم كافة مالديه داخل نادي الجونة من أجل التواجد في صفوف المنتخب المصري والعودة مجددا لصفوف النادي الأهلي من جديد.

وطالب عمرو بركات كافة اللاعبين بخوض البرنامج التأهيلي من اجل الاستعداد لعودة الدوري من جديد .

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الحالية ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس لجنة الحكام الأسبق: جهاد جريشة تلقي كامل الدعم واللجنة تحتاج انضباطًا

رئيس نادى طنطا يطالب الجميع بالتكاتف للخروج من أزمة توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا

سولاري لـ صدى البلد: نتمنى عودة النشاط الرياضي لأن الكرة حياة بالنسبة لنا

صلاح محسن: البدري كان يجيد توظيفي وجاهز للعودة للأهلي من جديد

حمادة صدقي يكشف عن المدة التي يحتاجها سموحة من أجل الاستعداد لعودة الدوري.. فيديو

وزير الشباب والرياضة: نتابع كافة إجراءات عودة الرياضيين العالقين بالخارج.. فيديو

ترشيحاتنا

ماما صفاء.. تفاصيل وفاة ممرضة داخل الحجر الصحي بالإسكندرية

هل تسمح الحكومة للمواطنين بأداء صلاة عيد الفطر؟ | مصدر يرد

بصور نادرة مع والده.. رامي إمام يحتفل بعيد ميلاد الزعيم ويوجه رسالة مؤثرة

خلي البلد تنضف .. تعليق الديهي على حبس مودة الأدهم .. فيديو

عجوز تهرب من مستشفى حميات المنوفية بعد ثبوت إصابتها بكورونا

مجاعة وزلازل بسبب سبات الشمس.. قصة إظلام الأرض في عام 2020

AdvertisementS

شاهد.. تعليق مهيب عبد الهادي على حلقة رامز جلال مع أشرف بن شرقى

باهر المحمدى يتعرض لحادث سير على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي.. تفاصيل

شاهد .. سيارة باهر المحمدى نجم الإسماعيلي بعد الحادث

الكاف يحسم الموقف النهائي من مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

أخبار الزمالك .. اتجاه للتعاقد مع البدري .. ومحمد فضل: من حق النادي المطالبة بلقب نادي القرن

شاهد| بعد ظهور أشرف بن شرقي في رامز مجنون رسمي.. الوداد المغربي يستفز الأهلي

أخبار الرياضة.. باهر المحمدي يتعرض لـ حادث سير.. الكاف يحسم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

وزيرا الرياضة والصحة يحددان الإجراءات الاحترازية غدا لعودة النشاط.. فيديو

أشرف صبحي يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري .. فيديو

مدرب منتخب مصر السابق: محمد صلاح تلقى عرضا رسميا من ريال مدريد ..فيديو

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد العودة من توقف كورونا.. تعرف عليه

من هو المصري عمر مرموش الذي ظهر مع فولفسبورج بعودة بوندسليجا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف.. 5 أطعمة تمنع الارتجاع الحمضي في دقائق

يسرا بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لـ جاكيت نيللي كريم