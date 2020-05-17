عمرو بركات: أتمنى عودة الدوري من جديد .. فيديو

أكد عمرو بركات ، لاعب نادي الجونة ، أنه يأمل في استئناف بطولة الدوري المصري من جديد خلال الفترة المقبلة .





وأضاف عمرو بركات في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه ملتزم بتنفيذ البرنامج التدريبي خلال فترة التوقف من أجل الاستعداد لعودة النشاط من جديد.



وتابع:" أتمني وضوح الرؤية بشأن وتابع:" أتمني وضوح الرؤية بشأن عودة الدوري المصري من جديد خلال الفترة المقبلة ".