عمرو بركات: أتمنى عودة الدوري من جديد .. فيديو

أكد عمرو بركات ، لاعب نادي الجونة ، أنه يأمل في استئناف بطولة الدوري المصري من جديد خلال
الفترة المقبلة .
وأضاف عمرو بركات في تصريحات
لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه ملتزم بتنفيذ البرنامج التدريبي خلال
فترة التوقف من أجل الاستعداد لعودة النشاط من جديد.
وتابع:" أتمني وضوح الرؤية بشأن عودة الدوري المصري من جديد خلال الفترة المقبلة ".
وأكد عمرو بركات أنه يقدم كافة مالديه داخل نادي الجونة من أجل التواجد في صفوف المنتخب المصري والعودة مجددا لصفوف النادي الأهلي من جديد.
وطالب عمرو بركات كافة اللاعبين بخوض البرنامج التأهيلي من اجل الاستعداد لعودة الدوري من جديد .
وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الحالية ".