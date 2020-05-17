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مستشار مفتي الجمهورية: يجوز إعطاء أموال الزكاة إلى صندوق تحيا مصر.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 12:15 ص
مجدي عاشور
مجدي عاشور
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هاني حسين
 قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية،   إن صندوق تحيا مصر والمؤسسات الخيرة المعتمدة تعتبر مؤسسات قانونية وتعمل من أجل خدمة الوطن والمواطنين ولديها قاعدة بيانات بالقرى الأكثر فقرا .

وأضاف مجدي عاشور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يجب إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية وصندوق تحيا مصر".

وتابع مجدي عاشور:"  هناك فتوى رسمية من دار الإفتاء بإخراج اموال الزكاة وزكاة الفطر إلى صندوق تحيا مصر لأن صندوق تحيا مصر مخصص للوقوف بجانب الفقراء  والمساكين".

وأكمل مجدي عاشور:"  صندوق تحيا مصر لديه قاعدة بيانات عالية على علم بالفقراء في كل ربوع مصر ".

ولفت مجدي عاشور:"  يمكن إعطاء اموال الزكاة  إلى المؤسسات الخيرية وصندوق تحيا مصر لانهم على علم بأماكن الفقراء والمساكين في كل ربوع الوطن ".
 
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