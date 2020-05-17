وزير الشباب والرياضة يناقش رسالة ماجستير في علوم الصحة الرياضية

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة -الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان- والدكتور مجدى عبدى الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، كمناقشين ومحكمين لرسالة الماجستير المُقدَّمة من الباحث محمد فتحي ندا، المعيد بقسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، تحت عنوان: "تأثير منافسات كرة القدم وسباحة 1500 م فى مستوى الانترلوكين -1، 6- فى الدم".





الرسالة تحت إشراف الدكتور ايهاب سيد اسماعيل أستاذ السباحة ورئيس قسم الرياضات المائية بكلية التربة الرياضية جامعة طنطا، وإشراف الدكتورة فاطمة سعد عبد الفتاح، استاذ فيسيولوجيا الرياضة بقسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا.





وأثنت لجنة الحكم والمناقشة على موضوع الرسالة، وعلى الجهد المبذول من جانب الباحث، وأبرزوا القيمة العلمية والعملية للرسالة فى مجال التربية الرياضية على وجه العموم، وعلوم الصحة الرياضية على وجه الخصوص، ما دعاهم لمنح الباحث درجة الماجستير فى التربية الرياضية تخصص علوم الصحة الرياضية.



