AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد فضل الله: لابد من تأسيس شركات مساهمة لإدارة كرة القدم.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 12:10 ص
محمد فضل الله
محمد فضل الله
Advertisements
حسن العمدة
أكد محمد فضل الله خبير اللوائح والتشريعات الرياضية أنه لابد من تأسيس شركات لإدارة كرة القدم مثل ما يحدث في الدوريات الأوروبية مثل "رابطة الدوري الإنجليزي" وبقوانين معينة .

وأضاف فضل الله في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن الخيار الأنسب للدوري المصري تواجد شركات مساهمة لإدارة كرة القدم بمشاركة جميع الأندية وبنسبة أكثر من 50% حتى يكون له سُلطة في إتخاذ القرارت ، وشدد أنه لابد من موافقة الجمعية العمومية لأندية الدوري بالتصديق على هذا القرار لأنه سيكون مُهم في صالح الكرة المصريه خلال السنوات القادمة.

وتابع أنديه الدوري المصري ليست قطاعات عام ولن يسمح لهم بإنشاء رابطة لكل نادي مثل ما يحدث في الدوري الإنجليزي ونرى أن مانشستر سيتي مملوك لشركة سيتي لأنه قطاع خاص .

والمح الاعلامي احمد شوبير امس عبر قناة اون تايم، عن الغاء النشاط الكروي سواء العاب جماعية او فردية في كافة الاعمار بسبب تفشي فيروس كورونا .

وقرر اتحاد الكرة المصري بتعليق النشاط الكروي وتعليق جميع الالعاب تحسبا لعدم تفشي فيروس كورونا فى الملاعب المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصل لأخطر مرحلة.. هل يوقف الفيفا النشاط الكروي بسبب كورونا؟

اتحاد الكرة يحسم مصير تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغائه

الجبلاية في ورطة.. أندية القسم الثاني والثالث تطالب بدعم مالي بسبب توقف النشاط الرياضي

حلم ليفربول في خطر.. أندية الدوري الإنجليزي تؤيد إلغاء البريميرليج

أول مدرب يوافق على تخفيض راتبه بالدوري الإنجليزي.. تعرف عليه

اتفاق مبدئي لعودة الدوري الإنجليزي بشهر يونيو المقبل

ترشيحاتنا

أحمد موسى يحذر المصريين: الأصعب قادم في أزمة كورونا | فيديو

مش عارف تنام .. كوب من هذا المشروب يعالج الأرق

شيما صابر تنشر صورة جديدة مع زوجها من شهر العسل.. شاهد

بملابس فرعونية.. رضوى الشربينى بإطلالة غريبة .. شاهد

عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ80 على طريقته الخاصة.. شاهد

الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. دراسة تكشف سببًا غريبًا

AdvertisementS

شاهد.. تعليق مهيب عبد الهادي على حلقة رامز جلال مع أشرف بن شرقى

باهر المحمدى يتعرض لحادث سير على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي.. تفاصيل

الكاف يحسم الموقف النهائي من مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

أخبار الزمالك .. اتجاه للتعاقد مع البدري .. ومحمد فضل: من حق النادي المطالبة بلقب نادي القرن

أخبار الرياضة.. باهر المحمدي يتعرض لـ حادث سير.. الكاف يحسم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

شاهد| بعد ظهور أشرف بن شرقي في رامز مجنون رسمي.. الوداد المغربي يستفز الأهلي

وزير الرياضة يعلن موعد إعلان القرار النهائي بشأن الدوري المصري..فيديو

شاهد .. سيارة باهر المحمدى نجم الإسماعيلي بعد الحادث

بعد استئناف الألماني .. مصير الدوريات الأوروبية من العودة أمام خطر الكورونا

مدرب منتخب مصر السابق: محمد صلاح تلقى عرضا رسميا من ريال مدريد ..فيديو

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد العودة من توقف كورونا.. تعرف عليه

من هو المصري عمر مرموش الذي ظهر مع فولفسبورج بعودة بوندسليجا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لـ جاكيت نيللي كريم

بملابس فرعونية.. رضوى الشربينى بإطلالة غريبة .. شاهد