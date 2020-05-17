محمد فضل الله: لابد من تأسيس شركات مساهمة لإدارة كرة القدم.. فيديو

أكد محمد فضل الله خبير اللوائح والتشريعات الرياضية أنه لابد من تأسيس شركات لإدارة كرة القدم مثل ما يحدث في الدوريات الأوروبية مثل "رابطة الدوري الإنجليزي" وبقوانين معينة .





وأضاف فضل الله في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن الخيار الأنسب للدوري المصري تواجد شركات مساهمة لإدارة كرة القدم بمشاركة جميع الأندية وبنسبة أكثر من 50% حتى يكون له سُلطة في إتخاذ القرارت ، وشدد أنه لابد من موافقة الجمعية العمومية لأندية الدوري بالتصديق على هذا القرار لأنه سيكون مُهم في صالح الكرة المصريه خلال السنوات القادمة.





وتابع أنديه الدوري المصري ليست قطاعات عام ولن يسمح لهم بإنشاء رابطة لكل نادي مثل ما يحدث في الدوري الإنجليزي ونرى أن مانشستر سيتي مملوك لشركة سيتي لأنه قطاع خاص .





والمح الاعلامي احمد شوبير امس عبر قناة اون تايم، عن الغاء النشاط الكروي سواء العاب جماعية او فردية في كافة الاعمار بسبب تفشي فيروس كورونا .





وقرر اتحاد الكرة المصري بتعليق النشاط الكروي وتعليق جميع الالعاب تحسبا لعدم تفشي فيروس كورونا فى الملاعب المصرية.