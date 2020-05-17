AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأعلى للجامعات: الأطقم الطبية تخوض حربا ضد كورونا لحماية المصريين.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 01:25 ص
حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي ، إن طبيعة عمل الأطقم الطبية في التعامل المباشر مع المصابين بفيروس كورونا يجعل هناك إصابات بين الاطقم الطبية.


واضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، ان المشكلة الاساسية هو ان فيروس كورونا سريع الانتشار، وينتقل من شخص الي اخر بسهولة.


واوضح حسام عبد الغفار، أن الإجراءات الصحية والوقائية يجب تنفيذها علي اكمل وجه لان المصاب الواحد يصيب شخصين علي الاقل .


وتابع أن هناك اصابات في الطواقم الطبية من الاطباء والتمريض وهذا جزء من الضريبة التي يدفعها الجيش الأبيض للحفاظ علي صحة المصريين.


واستطرد ان هناك جهود مبذولة للحفاظ علي صحة المصريين والاطقم الطبية ومنع الاصابة والبحث العلمي يتوصل كل يوم الي معلومات جديدة عن فيروس كورونا تساعدنا علي التعامل مع الفيروس .


وأردف: "هناك نقص في أعداد الأطباء والممرضين وبالتالي نحافظ عليهم من الإصابة بقدر المستطاع لعدم إصابتهم بفيروس كورونا ونحن قادرين علي التعامل مع اصابات فيروس كورونا في الأطقم الطبية ولم ندخل مرحلة الاحتياج إلى أطباء التكليف او التدريب او الاطباء كبار السن الذين خرجوا معاش  ولن نحتاج اليهم في الوقت الحالي".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ظهور كورونا في معهد الأورام.. هذه الإجراءات التي اتخذها الأعلى للمستشفيات الجامعية لحماية الفرق الطبية والتمريض

بعد إصابة 17 طبيبا وممرضا بـ كورونا.. إيقاف العمل بمعهد الأورام يومًا واحدًا فقط للتعقيم الشامل.. الأعلى للمستشفيات الجامعية: إجراءات لحماية الفرق الطبية والتمريض

المستشفيات الجامعية: نتائج تحليل مرضى القومي للأورام سلبية وإجراء تحاليل لكل العاملين.. فيديو

بعد إصابة 15 بـ كورونا.. نتائج تحاليل مرضى معهد الأورام وموعد عودته للعمل

بعد أزمة الأطباء والتمريض.. فحص 413 حالة من العاملين في المعهد القومي للأورام.. فيديو

المستشفيات الجامعية تكشف تفاصيل اكتشاف الحالة صفر المصابة بكورونا فى معهد الأورام

ترشيحاتنا

فرح ودموع.. أمطار مكة تخطف قلوب السعوديين

طلاق ليلة الدخلة.. حكاية زوج طلب من مراته مشاهدة أفلام إباحية

بث مباشر.. صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم.. فيديو

نتيجة مذهلة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي؟

بعد وصولها 250 مليار جنيه.. نقل البرلمان تكشف سبب مديونيات السكة الحديد

أخبار التوك شو | إطلاق أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية .. أحمد موسى: مفيش حظر شامل.. سانوفي تعلن مفاجأة جديدة بشأن لقاح فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف.. 5 أطعمة تمنع الارتجاع الحمضي في دقائق

يسرا بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لـ جاكيت نيللي كريم