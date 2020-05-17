الأعلى للجامعات: الأطقم الطبية تخوض حربا ضد كورونا لحماية المصريين.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي ، إن طبيعة عمل الأطقم الطبية في التعامل المباشر مع المصابين بفيروس كورونا يجعل هناك إصابات بين الاطقم الطبية.









واضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، ان المشكلة الاساسية هو ان فيروس كورونا سريع الانتشار، وينتقل من شخص الي اخر بسهولة.









واوضح حسام عبد الغفار ، أن الإجراءات الصحية والوقائية يجب تنفيذها علي اكمل وجه لان المصاب الواحد يصيب شخصين علي الاقل .









وتابع أن هناك اصابات في الطواقم الطبية من الاطباء والتمريض وهذا جزء من الضريبة التي يدفعها الجيش الأبيض للحفاظ علي صحة المصريين.









واستطرد ان هناك جهود مبذولة للحفاظ علي صحة المصريين والاطقم الطبية ومنع الاصابة والبحث العلمي يتوصل كل يوم الي معلومات جديدة عن فيروس كورونا تساعدنا علي التعامل مع الفيروس .









وأردف: "هناك نقص في أعداد الأطباء والممرضين وبالتالي نحافظ عليهم من الإصابة بقدر المستطاع لعدم إصابتهم بفيروس كورونا ونحن قادرين علي التعامل مع اصابات فيروس كورونا في الأطقم الطبية ولم ندخل مرحلة الاحتياج إلى أطباء التكليف او التدريب او الاطباء كبار السن الذين خرجوا معاش ولن نحتاج اليهم في الوقت الحالي".







