تامر حبيب: شعور الجمهور بالملل في منتصف المسلسل بسبب الـ 30 حلقة

كشف السيناريست تامر حبيب عن رأيه فى كون المسلسلات تسقط أحداثها في منتصفها مما يجعل الجمهور يشعر بالملل.





وقال تامر حبيب لـ"صدى البلد": "هذا لا يحدث عن قصد، وفكرة الثلاثين حلقة مرهقة في وسط انتشار البلاتفورم ومسلسلات خارج موسم رمضان، وأنا لن أدخل عمل ٣٠ حلقة الا وأنا متأكد أن لدى أحداث أستطيع تقديمها، وأتمنى أن القصة التي تحكي في ١٠ حلقات أن تقدم كذلك دون تمديدها، وعلينا أن نتخلص من أعمال ال٣٠حلقة.





ويعرض لـ "تامر" حاليا مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما يذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





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وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.





وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.