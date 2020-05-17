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ساحة رأي

سامح عبد الصبور يكتب: رسائل الرحمة

الأحد 17/مايو/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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" يُغفر للعبد ما لم يغرغر " نعمة من النعم التي يتشبث بها العبد لنيل المغفرة من الله ـ تعالى؛ عفوا منه؛ تجديدا لإيمانه؛ استمرارا لكنف الله عليه، أضف إلى ذلك حدود التجاوز التي وضعها الله للعبد " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "، وفيها نعمة أخرى مقترنة بالتحذير من الخسران المبين، فإن تأملت ستجد التحذير ـ وحده ـ نعمة أيضا، إن لم تكن يتيه الإنسان في عربدة الدنيا وملذاتها، ولن يجد من يوقفه؛ وذلك لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

 هذه النعم لا تنفك عن أخرياتها من رسائل الرحمة الرمضانية؛ فمفردات الرحمة، والمغفرة، والعتق من النار، والاعتكاف، ومؤثرات القرآن الكريم قراءة وفهما، والإنفاق بالزكاة أو الصدقة، كل هاتيك المفردات نعم من الله على العبد تغشاه الرحمة من خلالها، وتغطيه الحسنات من كل حدب وصوب، وتكبر قيمته عند الله ثم العبد " يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض " فينتقل العبد لمستوى أرقى أنعم الله عليه به، بكونه عبدا ربانيا " كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها .. ".

فالصعود على هذا السلم الإيماني نعمة عظيمة بداخلها كل درجة نعمة ـ وحدها ـ ترفع قدر الإنسان منها إلى أختها من الدرجات؛ حبا؛ وإيمانا؛ وقربا من الخالق حتى تصل إلى معنى الغاية من الخلق وهو رؤية الله ـ عز وجل ـ يوم القيامة حين تتكشف الحجب، وما أروعه من لقاء ينتظره المخلصون؛ يصبرون لنيله، وهذا الشعور ذاته نعمة عظيمة نحمد الله عليها .

فاللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم . 
   
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