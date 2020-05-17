أحمد موسى يقترح «الطريق السالك» لمنع الزحام على طريق السويس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البوابات الموجودة عند مدينتي والشروق تسببت يوم الخميس الماضي في زحام شديد؛ موضحا أنه في الخارج يحددون حارة مخصصة للمشتركين في البوابات لكي لا يحدث زحام في المرور.





واقترح "موسى" خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ان يتم تطبيق الاشتراكات ويتم تحديد حارة تسمى "الطريق السالك"، كما يطلقون عليها في دبي وعدد من البلاد المتقدمة.





وانتقد أحمد موسى أن يكون سعر الكارتة 10 جنيهات، بالنسبة للساكنين في المدن القريبة من الكارتة؛ مرددا: " دي ناس ساكنة مينفعش الواحد يدفع 400 جنيه كارتة في الشهر.. لازم يكون في اجراء عشان التكدس ميتكررش تاني".





وأوضح أحمد موسى، طريق السويس على اعلى مستوى ولا يمكن أن يتم تحصيل الصيانة من الكارتة، قائلا: "لازم نشوف حل من بدري.. ولازم نكون زي العالم وفي بوابة في اليمن للمشتركين".





وتابع موسى: " الشغل المعمول في منطقة طريق السويس يفرح.. بس لازم أكمل بعمل بوابة أو 2 للسالك".