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توك شو

زوجة الطبيب فاقد بصره بمستشفى العزل: محمود استنى ابنه 11 سنة ..فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 01:23 ص
مروة زوجة الدكتور
مروة زوجة الدكتور محمود سامى
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إبراهيم القادري
قالت مروة زوجة الدكتور محمود سامى الذى فقد بصره بمستشفى عزل ، إن محمود كان دائما يقول لابنه يحيى " انت الي باقي من احلامي " لانه جاء بعد زواجنا بـ11 سنة وانتظرة سنين طويلة .




وأضافت مروة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن زوجي الطبيب محمود أثناء فترة حملي في ابنه يحيى كان سعيدا جدا .



وأوضحت مروة ، أن الطبيب محمود كان يتعرض في عمله إلي ضغط نفسي كبير خلال تعامله مع مرضى فيروس كورونا.


وتابعت : أن  الدكتور محمود كان يتعامل مع جميع المرضى على أنهم من أهله .



وفي ذلك الصدد استكملت اخت الطبيب نشوة : أن الدكتور محمود رفض أن يكون له عيادة خاصة لأنه يريد مساعدة المرضى وليس التربح من مهنة الطب .
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