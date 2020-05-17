زوجة الطبيب فاقد بصره بمستشفى العزل: محمود استنى ابنه 11 سنة ..فيديو

قالت مروة زوجة الدكتور محمود سامى الذى فقد بصره بمستشفى عزل ، إن محمود كان دائما يقول لابنه يحيى " انت الي باقي من احلامي " لانه جاء بعد زواجنا بـ11 سنة وانتظرة سنين طويلة .

















وأضافت مروة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن زوجي الطبيب محمود أثناء فترة حملي في ابنه يحيى كان سعيدا جدا .













وأوضحت مروة ، أن الطبيب محمود كان يتعرض في عمله إلي ضغط نفسي كبير خلال تعامله مع مرضى فيروس كورونا.









وتابعت : أن الدكتور محمود كان يتعامل مع جميع المرضى على أنهم من أهله .













وفي ذلك الصدد استكملت اخت الطبيب نشوة : أن الدكتور محمود رفض أن يكون له عيادة خاصة لأنه يريد مساعدة المرضى وليس التربح من مهنة الطب .