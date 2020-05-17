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الطبيب فاقد بصره بسبب كورونا: ابني عمره شهران ونصف وعندي ثقة في ربنا أشوفه

الأحد 17/مايو/2020 - 02:57 ص
الطبيب الذى فقد بصره
الطبيب الذى فقد بصره
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حمزة شعيب
أكد الدكتور محمود سامى الطبيب المصاب بفقدان البصر أثناء علاجه لمرضى كورونا، أنه فخور بإصابته في عمله وقت تأديته واجبا وطنيا في هذه الظروف الحرجة.

وروي سامي كواليس إصابته بفقدان بصره خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر قناة "الحدث العربية": "كان عندى ضغط شغل كبير وحسيت بتعب شديد تعرضت على إثره لفقدان الوعي، وزملائي أخذوني لعمل أشعة وبعدها فوجئت بأنني لا أرى.


وأوضح الدكتور محمود سامي، أن سبب فقدانه لبصره هو ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذى أدى إلى إتلاف العصب البصري، معقبا:" كنت أعمل أحيانا لمدة 24 ساعة".


واردف:" أنا كلي ثقة في الله أنى سأري طفلي البالغ من العمر شهرين، كما أشكر كل من دعمني ووقف بجواري في هذه المحنة".


وتابع أنه يثق في قدرة الطب في مصر الذى قطع أشواطا كبيرة في علاجه، لافتًا إلى أنه سيسافر لتلقي العلاج في الخارج في حال إذا استدعت حالته ذلك.
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