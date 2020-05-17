من داخل مستشفى العزل بأبو خليفة.. هذا ما يحدث فور وصول مصاب كورونا..فيديو

قال الدكتور علي حطب مدير مستشفى العزل بأبو خليفة، إننا نقيم في مستشفى العزل في أبو خليفة منذ يوم 8 /3 ولم نذهب إلي منازلنا .

















وأضاف علي حطب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أنه عند دخول الحالة إلى المستشفى نبدأ بتحديدها أن كانت متوسطة أو خطرة أو أن كان مريض صدر او حميات .













وأوضح علي حطب ، أن هناك لجنة علمية متخصصة في التعامل مع اصابات فيروس كورونا في مستشفى عزل ابو خليفة .













وتابع : أن كل يوم هناك جديد في التعامل مع فيروس كورونا كما اننا نقوم بعمل أشعة مقطعية الي المريض حتى نكتشف ان كان لديه التهاب رئوى ام لا .













واستكمل : أن الحالات المتواجدة في مستشفى عزل ابو خليفة جميعها في تحسن وليس هناك الا 9 حالات في العناية المركزة .