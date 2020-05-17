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توك شو

من داخل مستشفى العزل بأبو خليفة.. هذا ما يحدث فور وصول مصاب كورونا..فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 02:36 ص
علي حطب
علي حطب
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إبراهيم القادري
قال الدكتور علي حطب مدير مستشفى العزل بأبو خليفة، إننا نقيم في مستشفى العزل في أبو خليفة منذ يوم 8 /3 ولم نذهب إلي منازلنا .




وأضاف علي حطب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أنه عند دخول الحالة إلى المستشفى نبدأ بتحديدها أن كانت متوسطة أو خطرة أو أن كان مريض صدر او حميات .



وأوضح علي حطب ، أن هناك لجنة علمية متخصصة في التعامل مع اصابات فيروس كورونا في مستشفى  عزل ابو خليفة .



وتابع : أن كل يوم هناك جديد في التعامل مع فيروس كورونا كما اننا نقوم بعمل أشعة مقطعية الي المريض حتى نكتشف ان كان لديه التهاب رئوى ام لا .



واستكمل : أن الحالات المتواجدة في مستشفى عزل ابو خليفة جميعها في تحسن وليس هناك الا 9 حالات في العناية المركزة .
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