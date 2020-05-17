أخبار الفن .. فنانة شهيرة تفلت من مقلب رامز جلال .. وفنان شهير يروى معاناته الحرجة مع فيروس كورونا .. دخول ابن دينا المستشفى

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.
رغم تصوير الحلقة | فنانة شهيرة تفلت من مقلب رامز مجنون رسمي
تحيط حلقة نجمة مصر الاولى، الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد مع الفنان رامز جلال فى برنامج رامز مجنون رسمى حالة من الغموض والسرية خاصة انه اعلن من قبل عن ان هذه الحلقة تشهد تغيرات كثيرة.
نشرت الفنانة دينا مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يكشف فيه عن تعرض ابنها على لوعكة صحية شديدة.
أشعل مشهد ضرب محمد رمضان لكل من احمد زاهر ومحمد علاء فى مسلسل البرنس السوشيال ميديا حيث شهد عديد من التعليقات الساخرة على اشقاء رضوان.
كشف النجم العالمى مات ديمون عن أحدث تطورات اصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد وتفاصيل فيلمه الجديد "المبارزة الاخيرة" والذى يقوم بتصويره فى ايرلندا.
كشف الفنان ابراهيم الزدجالى عن معاناته مع فيروس كورونا المستجد والذى تعرّض للإصابة به منذ فترة قصيرة واستطاع أن يتعافى منه بعد معاناة استمرت 20 يومًا كان فيها بحالة حرجة.