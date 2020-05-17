AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ختم القرآن أكثر من مرة أم واحدة بتدبر؟.. إبراهيم الهدهد يجيب

الأحد 17/مايو/2020 - 11:00 ص
الدكتور إبراهيم الهدهد،
الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقًا
Advertisements
يارا زكريا
قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقًا، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إننا في قراءة القرآن مدعوون إلى التدبر، قال - تعالى « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها»، لافتًا إلى أن القرآن كتاب هداية ونبراس هدى.

وأضاف «الهدهد» في حواره لـ « صدى البلد» أن الله - تعالى- رصد  لقارئ القرآن ثوابًا عظيمًا كما جاء في الحديث الذي رواه  ابن مسعود - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول الم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف».

وأوضح  رئيس جامع الأزهر سابقًا  أن الله - تعالى- رصد أيضًا ثوابًا عظيمًا لتدبره؛ فصلوا بالقرآن ختمة واقرؤوه قراءة تدبر ختمة لتفوزوا بأعظم الثواب.


ولفت الدكتور إبراهيم الهدهد في حواره أن النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان يجتهد في قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان اجتهادًا جماعيًا، فجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان أيقظ أهله أي: نساءه وشد المئزر وأحيا ليله.

ونبه عضو مجمع البحوث الإسلامية أن معنى هذا: أن الإجتهاد الجماعي في الطاعة على مستوى الأسرة يصلح الأسرة، فشد المئزر هو: الاجتهاد في الطاعة، كما أن الحديث يفهم منه أن من لم يقم الليل في العشر الأواخر يكون ليله ميت أي: ساقط من الثواب والأجر؛ إذ لا عمل للأموات، فهذا القيام حياة للأسرة وصلاح لها كلها؛ فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع.


وأكمل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-  كان أجود الناس في رمضان، فإذا دخل العشر الأواخر منه كان كالريح المرسلة أي: كان أكثر جودا وسخاء وعطاء؛ فعلينا أن نكثر من الإنفاق في رمضان عامة وفي العشر الأواخر خاصة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منى محمد يونس تكتب: فضل العشر الأواخر من رمضان

ختم القرآن في رمضان ثلاث مرات.. احرص على هذه الطريقة

طريقة ختم القرآن في أسبوع.. اغتنمها في الأيام المباركة

ختم القرآن في 10 أيام بالسور والصفحات.. يمكنك أن تبدأ الآن

أحاديث نبوية صحيحة عن ليلة القدر وفضلها

فضل ليلة القدر

ترشيحاتنا

جثة امرأة تكشف عن قاتلها ومساعده

ضوء الشمس السلاح السحري لـ مكافحة كورونا

ثور هائج يشيع الفوضى والذعر ويطارد السيارات بالرياض

بعد الثوم والخل.. أفضل 5 خطوات لمواجهة كورونا.. فيديو

البرلمان يحسم الجدل حول استئناف النشاط الرياضى فى مصر أو إلغاء الموسم

تتخطى 42 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة عنيفة تضرب البلاد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة بسيطة

دراسة صادمة.. القهوة تسبب هشاشة العظام

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تبرز جمال نبيلة عبيد