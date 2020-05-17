ختم القرآن أكثر من مرة أم واحدة بتدبر؟.. إبراهيم الهدهد يجيب

قال الدكتور إبراهيم الهدهد ، رئيس جامعة الأزهر سابقًا، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إننا في قراءة القرآن مدعوون إلى التدبر، قال - تعالى « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها»، لافتًا إلى أن القرآن كتاب هداية ونبراس هدى.





وأضاف « الهدهد » في حواره لـ « صدى البلد» أن الله - تعالى- رصد لقارئ القرآن ثوابًا عظيمًا كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول الم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف».





رئيس جامع الأزهر سابقًا أن الله - تعالى- رصد أيضًا ثوابًا عظيمًا لتدبره؛ فصلوا بالقرآن ختمة واقرؤوه قراءة تدبر ختمة لتفوزوا بأعظم الثواب. وأوضح





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ولفت الدكتور إبراهيم الهدهد في حواره أن ا لنبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان يجتهد في قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان اجتهادًا جماعيًا، فجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان أيقظ أهله أي: نساءه وشد المئزر وأحيا ليله.





ونبه عضو مجمع البحوث الإسلامية أن معنى هذا: أن الإجتهاد الجماعي في الطاعة على مستوى الأسرة يصلح الأسرة، فشد المئزر هو: الاجتهاد في الطاعة، كما أن الحديث يفهم منه أن من لم يقم الليل في العشر الأواخر يكون ليله ميت أي: ساقط من الثواب والأجر؛ إذ لا عمل للأموات، فهذا القيام حياة للأسرة وصلاح لها كلها؛ فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع.









وأكمل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان أجود الناس في رمضان، فإذا دخل العشر الأواخر منه كان كالريح المرسلة أي: كان أكثر جودا وسخاء وعطاء؛ فعلينا أن نكثر من الإنفاق في رمضان عامة وفي العشر الأواخر خاصة.







