والدة الشهيد عماد أمير تروي موقفا طريفا بين نجلها والبطل أحمد منسي.. فيديو

روت والدة الشهيد البطل عماد أمير رشدي اللحظات الأخيرة لنجلها قبل استشهاده في كمين البرث.









وأضافت خلال لقائها مع مراسل برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد أن نجلها لم يكن يتحدث عن أي شيء داخل الوحدة العسكرية في سيناء وكان كتوما.









وتابعت أن نجلها الشهيد البطل عماد أمير كان يصوم مع زملائه داخل الوحدة وعندما سأله قائده العقيد أحمد منسي قائد الكتيبة التي كان يقضي فيها ابنها خدمته العسكرية «صايم معانا ولا ايه»، فجاوبه أنه صائم معهم.









وروت والدة الشهيد موقفا لها مع الشهيد أحمد منسي، موضحة أنها كانت تريد حضور نجلها عقد قران نجلة خالته ولم يكن موعد إجازته قد حان بعد.









وأضافت أنه خلال مهاتفتها لنجلها لإخباره بموعد الفرح صادف مرور القائد الشهيد أحمد منسي بجواره فمازح نجلها «بتحب في التلفون يا عماد» فرد ابنها «دي والدتي يا قائد».









وتابعت أن القائد أحمد المنسي طلب منه الحديث مع والدته للاطمئنان عليها وخلال الاتصال طلبت منه السماح لابنها حضور الفرح فرد المنسي قائلا «من عنيا».