ماسك سهل لتطهير خلايا البشرة من العدوى

يمتلك خل التفاح خصائص مضادة للميكروبات، يمكن أن تساعد في منع وعلاج العدوى، وتقشر الأحماض الموجودة في خل التفاح خلايا الجلد الميتة وتكشف عن طبقة جديدة وصحية من خلايا الجلد.
أوضح موقع "stylecraze" طريقة استخدام ماسك خل التفاح الذي يساعد في منع إصابة المسام بالالتهاب ومعظم المشاكل.
مكونات خل التفاح:
1 ملعقة من خل التفاح
1 ملعقة ماء
كرة قطن
طريقة عمل ماسك خل التفاح:
امزجى خل التفاح بالماء وضعى كرة القطن فيه ثم ضعيها على الجلد واتركها طوال الليل واغسلى المنطقة في الصباح.
يذكر أن خل التفاح يلعب خل دورا فى علاج العديد من مشاكل البشرة والوقاية منها أبرزها حبوب الشباب والتخلص من الجلد الميت.