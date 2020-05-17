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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: مفيش حظر شامل.. وأسامة الشيخ: منعت ظهور القرضاوي على التلفزيون.. وعلقة موت من أشرف بن شرقي لـ رامز جلال

الأحد 17/مايو/2020 - 07:56 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد" أمس، السبت، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجميع ينتظر قرارات الحكومة في عيد الفطر، مضيفا "لا يعلم احد الإجراءات".

 رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية،  على إدعاء الإرهابي خالد حنفي  بعدم نقل اموال المصريين في الخارج إلى الداخل.

علق الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الإطباء، على مطالب نقابة الأطباء بمراجعة بروتوكول الصحة بضرورة الكشف على الأطباء المخالطين لحالات كورونا..

قال عبد العزيز السيد، أحد المتعافين المتبرع بالبلازما، إنه عندما تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، طُلب منه التبرع ببلازما الدم له لمساعدة الآخرين في الشفاء، مشددًا على أنه لم يتأخر وقبل على الفور أملًا فى ألا يعانى أحد ما عاناه من ألم الفيروس القاتل.

أكد المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق، أنه لم يعمل مع صفوت الشريف طوال حياته ولم تجمعه أي علاقة شخصية به إلا في عنبر السجن، قائلا "عمري ما اشتغلت مع صفوت الشريف ولكن عمري ما كنت بيني وبينه علاقة شخصية الا في عنبر السجن".

سقط أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك،  في حوض ممتلئ بالمياه، في نهاية مقلب رامز جلال، في برنامج " رامز مجنون رسمي".

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن المرأة الحامل خفف الله عليها بسبب ظروف الحمل.

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