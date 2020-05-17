التكلفة2 مليار جنيه.. الوطنية للطرق: من 40 إلى 50 ألف سيارة تمر يوميا بطريق السويس..فيديو

قال اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق, إنه من 40 ألفا إلى 50 ألف سيارة تمر يوميا بطريق السويس .

وأضاف اللواء مجدي أنور خلال مداخلة هاتفية في برنامج "علي مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسي, والمذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية, أن الطرق السريعة التي يتم تحصل رسوم عليها تنفق هذه الرسوم علي الطرق الاخري التي تكون بدون رسوم.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق, أن التكدس الذي يحدث علي طريق السويس يرجع سببه الي اننا في شهر رمضان والدولة بها حظر تجول.

وأوضح أنه بعد ما تم توسيع أربع حارات إضافية لم يكن هناك تكدس كما كان في الامس والمواطنين شعروا بهذا التوسع وأصبح هناك سيولة مرورية.

وأشار إلي أنه, تكلفة طريق السويس بلغت 2 مليار جنيه ويتكون من 18 حارة، موضحا أن هناك اشتراك شهري بـ 80 جنيهًا للمرور على طريق السويس، مؤكدا أنه تم استخراج 8 آلاف اشتراك شهري.