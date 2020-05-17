بوابة الأزهر الإلكترونية تطلق صفحة خاصة لطلاب الثانوية

أطلقت بوابة الأزهر الإلكترونية صفحة خاصة، بها عدد من الخدمات التعليمية لطلاب الثانوية الأزهرية ، تيسيرا على طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.









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وتضم الصفحة إرشادات تخص الامتحانات، وكذلك خدمة أرقام الجلوس التي تضم أيضا أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب الوافدين.









كما تقدم الصفحة خدمة اسأل مستشار المادة، وجدول الامتحانات، إضافة إلى خدمة خاصة بشرح دروس المناهج التعليمية.









ومن بين الخدمات التي تقدمها الصفحة لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية أيضا؛ بوكليت المواد الشرعية والعربية والثقافية.







