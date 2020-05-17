إصابة 10 أشخاص .. أحمد موسى: أول حالة وفاة بـ كورونا في قريتي شطورة

تقدم الإعلامي أحمد موسى بواجب العزاء لأسرة المتوفى بفيروس كورونا في قرية شطورة بمحافظة سوهاج، مضيفا :"أول حالة وفاة في قريتي شطورة".





وطالب أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" ، الجميع بالتزام الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقدم موسى التحية لمحافظ سوهاج بعد اطمئنانه على الأوضاع في المحافظة وحالة المصابين، موضحا أن هناك حالة وفاة واحدة و10 اشخاص مصابين بفيروس كورونا، وتم عزل كل المصابين.





وشدد موسى على أنه تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية والعمل بها حفاظا علي صحتهم وتوفير أقصى درجات الحماية والالتزام بالإجراءات، حيث أن سوهاج أقل المحافظات إصابة بكورونا.





وطالب أحمد موسى أهالي قرية شطورة بمحافظة سوهاج خاصة أي شخص تعامل مع المتوفي بالعزل الكامل لمدة 14 يوما، مناشدا وزارة الصحة بعمل عمليات تعقيم شاملة للقرية والمنازل وإغلاق الأسواق خلال هذه الفترة لمنع أي اختلاط.