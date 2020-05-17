فرصة تانية الحلقة 23 .. زياد يقرر الهجرة وعدم العودة لمصر نهائيا

شهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 23 مواصلة صراع مريم مع مدحت بعد رفضها التنازل له عن أمواله التي استولت عليها بالضغط عليه، رغم تهديد والدها بقطع علاقته بها إذا لم تتنازل عن الممتلكات.





على جانب آخر فإن زوجة سامح لم تخبره بالمشكلة التي تواجهها في الإنجاب، وأعلن زياد عن قراره بالسفر، وفاجأ والده وحسين وملك التى كانت تزوره بالمنزل أنه أوشك على الانتهاء من إجراءات الهجرة وأنه لا ينوي العودة لمصر مرة أخرى.







