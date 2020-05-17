فرصة تانية الحلقة 23 .. زياد يقرر الهجرة وعدم العودة لمصر نهائيا

شهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 23 مواصلة صراع مريم مع مدحت بعد رفضها التنازل له عن أمواله التي استولت عليها بالضغط عليه، رغم تهديد والدها بقطع علاقته بها إذا لم تتنازل عن الممتلكات.
على جانب آخر فإن زوجة سامح لم تخبره بالمشكلة التي تواجهها في الإنجاب، وأعلن زياد عن قراره بالسفر، وفاجأ والده وحسين وملك التى كانت تزوره بالمنزل أنه أوشك على الانتهاء من إجراءات الهجرة وأنه لا ينوي العودة لمصر مرة أخرى.
يذكر أن ياسمين صبري
، خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة شيرين عبد الوهاب
، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا
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قصة مسلسل فرصة ثانية
ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
فريق عمل مسلسل فرصة ثانية
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.