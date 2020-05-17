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فن

أحمد صلاح حسني: الخيانة والغدر أبشع صفة لأي إنسان على الأرض

الأحد 17/مايو/2020 - 05:55 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر أحمد صلاح حسنى تويتة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت كلمات عن الصراع الإنسانى والغدر من مشهد بمسلسل " الفتوة". 

وكتب أحمد صلاح حسني: ‏صراع النفس البشرية للإنسان على الأرض مشهد الغدر فيه درس كبير،  وهو أنك عمرك ما تسلم رأسك للشيطان وانت غاضب وغير قادر على التفكير الخيانه والغدر أبشع صفة لأي إنسان علي الارض".


وتابع : " لا أعتقد أن هناك أبشع من أن تكون خائنا حتى لو ندمت على ما فعلت هيكون فات الأوان مش ده تمثيل بس والله زعلان". 


مسلسل الفتوة بطولة النجم ياسر جلال ويشاركه في بطولته كل من مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح وهنادي هاني مهني وليلى أحمد زاهر وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وياسر الزنكلوني وتعدي صادق ومها نصار وغادة طلعت ومحمد أبو النجا وآخرون.


المسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
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