أحمد صلاح حسني: الخيانة والغدر أبشع صفة لأي إنسان على الأرض





وكتب أحمد صلاح حسني: ‏صراع النفس البشرية للإنسان على الأرض مشهد الغدر فيه درس كبير، وهو أنك عمرك ما تسلم رأسك للشيطان وانت غاضب وغير قادر على التفكير الخيانه والغدر أبشع صفة لأي إنسان علي الارض".









وتابع : " لا أعتقد أن هناك أبشع من أن تكون خائنا حتى لو ندمت على ما فعلت هيكون فات الأوان مش ده تمثيل بس والله زعلان".









مسلسل الفتوة بطولة النجم ياسر جلال ويشاركه في بطولته كل من مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح وهنادي هاني مهني وليلى أحمد زاهر وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وياسر الزنكلوني وتعدي صادق ومها نصار وغادة طلعت ومحمد أبو النجا وآخرون.





صراع النفس البشرية للإنسان علي الارض مشهد الغدر فيه درس كبير وهو انك عمرك ما تسلم رأسك للشيطان وانت غاضب وغير قادر علي التفكير الخيانه والغدر أبشع صفه لأي انسان علي الارض لا اعتقد ان هناك ابشع من ان تكون خائن حتي لو ندمت علي ما فعلت هيكون فات الأوان مش ده تمثيل بس والله زعلان . — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) May 17, 2020 المسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.