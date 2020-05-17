سيارات مهددة بالانقراض بسبب الموديلات الرياضية

بعد التوسع في تصنيع السيارات الرياضية متعددة الأغراض الكروس أوفر والسيارات الكهربائية تم اكتشاف موديلات كثيرة مهدد بالانقراض والوصول لمرحلة التقاعد وسنجد أن أبرز الموديلات المهددة بالانقراض في تصنيعها هي الكابريو والكوبيه وموديلات الفان والعديد من الموديلات الأخرى القديمة .

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كما يعد اعتماد صناعة السيارات على مفهوم بنية المنصة من الاسباب الرئيسية لإيقاف هذه الموديلات كما زادت وتنوعت الموديلات بصورة كبيرة .

وأكد الخبراء في عالم السيارات أن التنوع الكبير في موديلات السيارات صعب من تحكم شركات الإنتاج مع كثرة التعقيدات والمتغيرات أثناء التصنيع .

وعلى سبيل المثال سنجد أن مرسيدس قد أعلنت أيضا عن تصنيع سيارتين ضمن فئة السيارات المدمجة على منصة EQC

لذلك بدأت الشركات في إيقاف تصنيع بعض الموديلات فعلي سبيل المثال النماذج الرياضية مثل إصدرات OPC من أوبل وفولكس فاجن لسيارتا الشهيرة جولف كابريو في العام الماضي بالإضافة إلى موديلات من أود مثل TT.

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وسنجد أن العديد من العملاء أن سيارات الكروس أوفر سهلة الأستخدام أفضل من سيارة فان المدمجة التي شهدت العصر الذهبي قبل عشر سنوات.

كما أننا سنجد أن فورد جددت سياراتها C-Max وB-Max واصبحت فورد كوجا وبوما ونفس الحال في فولكس فاجن كما تزيد قائمة الموديلات المهددة بالإنقراض بسبب عدم استيفاء بعض الموديلات لاشتراطات معايير المواد الملوثة .

ومن أحد الأسباب التي ساهمت في انقراض السيارات القديمة هي التكونولوجيا الحديثة التي طرأت على عالم السيارات

ويعمل الاتحاد الأوروبي بوضع اللمسات الأخيرة على الخطط التي سيقوم بإضفاءها على الطابع الرسمي عليها هذا العام وستخفض أهداف ثاني أكسيد الكربون الخاصة بشركة صناعة السيارات بنسبة 15 % من متوسط 2021 بحلو 2025 .

مما يعني أن متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل كم 60 جم / كم وسيحتاج صانعو السيارات إلى اكتساب شعبية في فئات أرخص لكي يسهل الوصل إلى السيارة حتى يتمكنوا من الأستمرار في بيع سيارات الدفع الرباعي التقليدية قد لا يواجههون غرامات في المستقبل بسبب تقليل التلوث في أوروبا وجميع دول العالم .