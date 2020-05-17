أخبار الرياضة.. أشرف صبحي يحسم مصير الدوري.. والأولمبية تحدد مدة انتخابات اتحاد الكرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:











أكد حسام حسن نجم فريق سموحة أنه تلقى عرضا خلال الفترة الماضية من أحد الأندية الأمريكية، مشددا على أن فرج عامر رئيس النادي أخبره بالأمر، لكن لم تتم الموافقة عليه.





أكد أشرف صبحي وزير الرياضة أنه طلب من اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بوضع سيناريو كامل حال تم إعلان قرار إلغاء بطولة الدوري المصري، مشددا على أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بإلغاء البطولة.





