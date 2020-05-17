العملاق السوفيتية الغوغا تحتفل بعيد ميلادها الـ50

احتفلت أسطورة صناعة السيارات السوفيتية "الفولغا غاز-24" العام الجاري بعيد ميلادها الـ50 وتعتبر الفولغا غاز هي السيارة المحبوبة من قبل الجميع بمن فيهم السائقون وهواة السيارات والموظفين وضباط الجيش .

كما واجهت السيارات السوفيتية في مطلع ستينات القرن الماضي أزمة حقيقية متعلقة بالديكور الداخلي والخارجي لسياراتها .

















كما أن مؤرخ صناعة السيارات الروسية ،فلاديمير ستاروستين أكد أن هذا الاعتقاد صحيح جزئيا.





كما بدأ المهندسون بتصميم سيدان جديدة رباعية الأبواب لتكون سيارة مطلوبة لدى المواطنين السوفيت ولكن إعداد فكرة جديدة لتصميم السيارة الواعدة تسببت في تساؤلات كثيرة وجدل شديد عما إذا كانت سيدان " الغوغا- غاز 24 "وسنجد حتى الآن الجدل مازال قائم إلا أن عشاق صناعة السيارات الأمريكية مقتنعون بأن الفوفاز غاز 24 هي نسخة من 1962 الأمريكية.