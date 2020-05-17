أخبار العلوم والتكنولوجيا .. اختراق حسابات المشاركين في تطبيق Zoom.. وأفضل antivirus يحميك من فيروسات 2020

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:



