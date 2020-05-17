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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. اختراق حسابات المشاركين في تطبيق Zoom.. وأفضل antivirus يحميك من فيروسات 2020

الأحد 17/مايو/2020 - 08:01 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


ظهرت تسريبات جديدة تكشف المواصفات الهائلة لهواتف سامسونج Galaxy Note 20 القادمة، والتى ستصدر في الربع الأخير من العام الحالى 2020، حيث من الممكن أن تصدر في شهر أكتوبر القادم، وكان قد تم تأجيل الإعلان عن موعدها أكثر من مرة بسبب تفشى فيروس كورونا. 


ظهرت تسريبات جديدة لنظارات آبل بتكنولوجيا الواقع المعزز، التى ستعمل على إدارة الأجهزة عن بعد، أن شركة آبل ستقوم بإصدار النظارات في العام القادم 2021 بدلا من 2022، لكن لم تؤكد التسريبات الموعد المحدد لإطلاقها، حيث يحتمل أن تكون في شهر مارس أو يتم تأجيلها إلى شهر يونيو العام القادم، كما أنها ستأتى مع جهاز مثبت على الرأس. 


الاختراق من أسوأ المواقف التى من الممكن أن يتعرض لها أى مستخدم في عالم الإنترنت.. وعمليه اختراق البيانات  لا يمكن أن تمر بسهولة، خاصة إذا تم إختراق بيانات لها علاقة بالعمل والحسابات البنكية، والشهادات العلمية المحفوظة على الإنترنت. 


حذرت هيئة  إدارة الغذاء والدواء الأمركية FDA أن الجهاز الأمريكى الذى أنتجته مختبرات شركة Abbott أبوت، الذى يحدد الإصابة بفيروس كورونا خلال عدة دقائق فقط، والذى تم طرحه للاستخدام أواخر شهر مارس الماضى، يعطى نتائج سلبية وغير دقيقة. 


حذف موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل فيديو انتشر بكثرة لعالم أوبئة في جامعة روكفلر الأمريكية ينتقد الحكومة بفرض قيود صارمة على المواطنين لمواجهة فيروس كورونا


قال المتحدث باسم منصة البث التليفزيونى Netflix نتفليكس إن المنصة بدأت في استعادة جودة البث مرة أخرى في عدد من الدول، خاصة في أوروبا على أن تقوم باعادتها مرة أخرى إلى كل دول العالم. 


لم يكن يتوقع مستخدمو تطبيق مكالمات الفيديو الشهير، Zoom زووم، الدرجة التى وصل من عدم التأمين وسهولة الاختراق، عندما فوجئ عدد من المشاركين في درس دينى في كنيسة القديس بولوس لوثرن في مدينة  سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدد من الهاكرز يخترقون الدرس وينشرون مقاطع فيديو إباحية. 


بعد نجاح ساحق حققته شركة هواوى الصينية لمدة ثلاث سنوات متتالية، وصلت فيها من شركة صينية محلية ليس لديها سمعة عالمية قوية إلى شركة تتحدى أكبر العلامات التجارية التى طالما كانت مهيمنة على سوق الهواتف في العالم، حتى استطاعت وبقوة اكتساح شركات مثل سامسونج والسيطرة على جزء كبير من حصتها السوقية العالمية، وتهديد عملاق صناعة الهواتف الأمريكية آبل، وهو الأمر الذى كان بالنسبة لها بداية النهاية. 


من المتوقع أن يحصل هاتف Nokia 5.1 Plus أحد أفضل هواتف نوكيا الذكية فى الهند والأسواق العالمية الأخري على تحديث أندرويد 10 الجديد، والذى سيصدر خلال الأسبوع المقبل.
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