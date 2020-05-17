حدث ليلا.. انفجار في أمريكا .. طبيب فرنسي يؤكد نهاية كورونا.. وأولاد أنغام يعيشون في حزن

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





نفى الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، التصريح "المفبرك" المنسوب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعددٍ من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عن بدء تطبيق حظر التجوال الشامل بداية من يوم الثلاثاء القادم وحتى ثالث أيام عيد الفطر.





نفى مركز الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية صحة ما زعمته بعض القنوات الإخوانية بشأن إصابة عدد من المحتجزين على ذمة قضايا داخل قسم شرطة مدينة نصر أول بفيروس "كورونا" .





قال المنتج صفوت غطاس نائب رئيس غرفة صناعة السينما، في تصريحات لبرنامج et بالعربي، انه تسلم شكوى جديدة من المنتجة سارة الطباخ، ضد الفنان محمد الشرنوبي.





قالت الفنانة أنغام ، إن أغنية " هنعيش مع بعض " رائعة لأن جميع مشاعرها نابعة من القلب، متمنية أن تكون وصلت إلى الجمهور.





هل يمكن أن يكون لكل شخص ليلة خاصة له تكون ليلة القدر؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.





قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن للشمس ظواهر مختلفة تعرف بالظواهر الشمسيـة مثل (البقع الشمسية - الشطوط الشمسية - ألسنة اللهب - الانفجارات الشمسية - الحبيبات الشمسية – الصياخد – الشعيلات - الفتائل السوداء - الرياح الشمسية) يمكن رؤيتها في جــو الشمــس (الفوتوسفير- الكروموسفير- الإكليل).

انتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عدة بلاد وبلغ ذروته ثم بدأ في الانحسار تلقائيا، ورغم إتباع عدة بلاد للإجراءات الوقائية والاحترازية إلا أن فسر العلماء سبب انحسار الفيروس والذي يرجع إلى عامل الطقس.





يقدم جهاز تنمية المشروعات تقديم التمويل للعملاء من محدودى الدخل بمحافظات الجمهورية لمساعدتهم فى إقامة أنشطة متناهية في الصغر مولدة للدخل في المجالات الزراعية، والخدمية، والإنتاجية والحرفية والتجارية.





استقبل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة مواطن يبلغ من العمر 40 عاما ويعمل مبيض محارة اثر سقوطه من الدور الرابع على سيخ حديد مخترقا الجهة اليسري من الصدر والفص العلوي من الرئة اليسرى وعظمة لوح الكتف اليسرى والمخرج من الجهة اليمنى.





فجر الطبيب الفرنسي الشهير ديدييه راوول، رئيس مصلحة الأمراض المعدية في مستشفى مارسیلیا مفاجأة مثيرة للجدل بشأن قرب نهاية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





أسفر انفجار في وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن إصابة 10 من رجال الإطفاء، ويحاول العشرات غيرهم إخماد الحريق.