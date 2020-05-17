موجز السوشيال ميديا .. رسالة مؤثرة من أحمد صلاح حسني عن الغدر.. نجوم الفن يهنئون عادل إمام بعيد ميلاده

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





















ويظهر في الصورة الفنان القدير "الزعيم" عادل امام, وهنأته روجينا بمناسبة عيد ميلاده الـ80.





















نشر أحمد صلاح حسنى تويتة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت كلمات عن الصراع الإنسانى والغدر من مشهد بمسلسل " الفتوة".

















وكانت الصورة للفنان عادل امام تهنئه بعيد ميلاده ال 80 وكتبت معلقة على الصورة: "كل سنه وحضرتك طيب و بصحة و خير".





















نشرت الراقصة الاستعراضية دينا صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكانت الصورة للفنان عادل إمام لتهنئته بعيد ميلاده الـ 80.

















نشرت الفنانة بشرى مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فى الصور برفقة الفنان عادل امام وهنأته بعيد ميلاده ال 80.