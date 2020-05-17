بحمام سباحة وسينما.. كنيسة معروضة للبيع مقابل مبلغ خيالي.. صور

قدسية دور العبادة تجعل من الصعب تخيلها كأي شيء آخر، فقد تتمنى لو تنام ليوم واحد داخل المسجد أو الكنيسة من أجل الإحساس بذلك الشعور الغريب والمريح من الطمأنينة، لكن أن تتاح إليك الفرصة بالفعل لتحويل دار

إلى

، إن هذا لشيء عجاب!