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رياضة

خالد قمر: أجواء المباريات في رمضان حاجة تانية.. وهذه رسالتي للقضاء على كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 10:16 ص
خالد قمر
خالد قمر
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نانسي إبراهيم
أكد اللاعب خالد قمر مهاجم نادي الاتحاد السكندري أن أجواء المباريات في شهر رمضان الكريم شيء آخر ويضاهيه متعة وسعادة كبيرة نفتقدها هذا العام بسبب فيروس كورونا.

ويشهد النشاط الكروي في مصر توقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولا أحد يعلم مصير بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سواء بالاستكمال أو الإلغاء.

وقال خالد قمر لـ "صدي البلد": "رمضان هذا العالم مختلف عن الأعوام السابقة، حيث كنا في كل رمضان نلعب مباريات مع أنديتنا سواء في الدوري أو الكأس، وكانت أجواء رائعة وجميلة لاتنسي نفتقدها بشدة هذا العام".

وتابع مهاجم الاتحاد السكندري: "لا توجد مباراة محددة بالنسبة لي في رمضان أتذكرها جيدا أو هدف لا أنساه، لكن كنا كلاعبين في الفريق نتجمع في الصلاة وقراءة القرآن خلال الشهر المبارك".

واستطرد خالد قمر: "أتمني استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز لكن بشرط وهو أن نخرج من هذه الأزمة القوية ونضع ضوابط وقواعد محددة لعودة النشاط من جديد".

ووجه خالد قمر في النهاية رسالة للجميع: "أتمني أن تبقي الناس في البيوت في هذه الفترة الحرجة وأن يلتزم الجميع ويحافظ علي نفسه وعلي أهل بيته، حتي نتجاوز جميعا هذه الأزمة بإذن الله".
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