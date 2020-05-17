رسوم النظافة ..الخانة الحائرة بين وزارتين ..وكورونا المتهم

خانة رسوم النظافة فى فاتوة الكهرباء ، تلك الخانة الحائرة بين وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية ، كل منهما يلقى بها على الآخر ، الكهرباء تؤكد أنها لا علاقة لها بها وتحصلها لحساب المحليات ، والمحليات كانت تتحصل على أموالها ولاعلاقة لها بالطريقة .





فصمم وزير الكهرباء ، على أن يرفعها من فاتورة الكهرباء ونجح بالفعل بعد أربعة سنوات فى اتخاذ القرار بعودتها للتنمية المحلية ف

بدءا من شهر يوليو من العام الجارى أى ستصدر فاتورة أول أغسطس بدونها .





لكن الظروف التى تمر بها الدول فى مواجهة جائحة كورونا ربما يكون لها رأى آخر ويتم تأجيل تنفيذ هذا القرار ، سؤال وجهناه لمسئولى وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية





أعلن قبل ذلك أن رفع خانة رسوم النظافة ستكون فى شهر يوليو أى مع الفاتورة التى ستصدر فى شهر أغسطس سيتم رفع تلك الخانة ، لذلك فمازال أمامنا ثلاثة أشهر على تنفيذ القرار ،لذلك لا داعى للبلبة والحديث عن التأجيل من عدمه . فقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة : إنه من المبكر الحديث عن هذا الكلام ، لافتا إلى أنه





وكان محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد كشف خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،فى يناير من العام الجارى أن آخر شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة .





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وقال الوزير : نحن مقتنعون المفروض منحطش رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء ، وبحاول من ٤ سنوات لعمل ذلك؛ فهى لا تدخل فى عملنا ، ونجحنا بأن ستكون آخر فاتورة بها رسوم نظافة شهر يونيو هذا العام.





وأشار شاكر إلى أن رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من ١ يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ كان ٥٦٦ مليار جنيه، وتم توريد ٥٦٢ مليار جنيه للمحافظات، مستطردا " تم توريد ٩٧٪ من هذه الأموال لشركات النظافة ، و٣٪ تذهب مصروفات إدارية".



