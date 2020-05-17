رسوم النظافة ..الخانة الحائرة بين وزارتين ..وكورونا المتهم

خانة رسوم النظافة فى فاتوة الكهرباء ، تلك الخانة الحائرة بين وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية ، كل منهما يلقى بها على الآخر ، الكهرباء تؤكد أنها لا علاقة لها بها وتحصلها لحساب المحليات ، والمحليات كانت تتحصل على أموالها ولاعلاقة لها بالطريقة .
فصمم وزير الكهرباء ، على أن يرفعها من فاتورة الكهرباء ونجح بالفعل بعد أربعة سنوات فى اتخاذ القرار بعودتها للتنمية المحلية ف
بدءا من شهر يوليو من العام الجارى أى ستصدر فاتورة أول أغسطس بدونها .
لكن الظروف التى تمر بها الدول فى مواجهة جائحة كورونا ربما يكون لها رأى آخر ويتم تأجيل تنفيذ هذا القرار ، سؤال وجهناه لمسئولى وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية
فقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة : إنه من المبكر الحديث عن هذا الكلام ، لافتا إلى أنه أعلن قبل ذلك أن رفع خانة رسوم النظافة ستكون فى شهر يوليو أى مع الفاتورة التى ستصدر فى شهر أغسطس سيتم رفع تلك الخانة ، لذلك فمازال أمامنا ثلاثة أشهر على تنفيذ القرار ،لذلك لا داعى للبلبة والحديث عن التأجيل من عدمه .
وكان محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد كشف خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،فى يناير من العام الجارى أن آخر شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة .
وقال الوزير : نحن مقتنعون المفروض منحطش رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء ، وبحاول من ٤ سنوات لعمل ذلك؛ فهى لا تدخل فى عملنا ، ونجحنا بأن ستكون آخر فاتورة بها رسوم نظافة شهر يونيو هذا العام.
وأشار شاكر إلى أن رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من ١ يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ كان ٥٦٦ مليار جنيه، وتم توريد ٥٦٢ مليار جنيه للمحافظات، مستطردا " تم توريد ٩٧٪ من هذه الأموال لشركات النظافة ، و٣٪ تذهب مصروفات إدارية".
أما وزارة التنمية المحلية فقال متحدثها الرسمى الدكتور خالد قاسم ، أن الدراسة مازالت جارية حول تحصيل المحليات لفاتورة النظافة، بدلا من التحصيل على فاتورة الكهرباء ، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،أنه لم يتم الاستقرار على آلية للتحصيل حتى الان ،ويتم دراسة الموضوع من كافة الجوانب لتطبيق الأنسب للمواطنين بما يحفظ حق جميع الاطراف.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد قال في تصريحات سابقة : إن رسوم فاتورة الكهرباء ما زالت قيد المناقشة مع مجلس الوزراء، مؤكدا أن وزارة الكهرباء مستمرة فى تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء حتى يوليو المقبل لحين وضع آلية جديدة للتحصيل سواء من خلال شركة خاصة أو المحليات بعد تدريب العاملين.
وأشار الوزير إلى أن تحصيل رسوم النظافة جار دراسته لتحديد الجهة التى تحصل أو الإبقاء على تحصيل وزارة الكهرباء، موضحا أنه إذا انتهت خلال شهر يوليو سيتم تطبيقها فورا.
وأشار إلى أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعى فى قيمة رسوم النظافة حيث تتراوح من 4 لـ 30 جنيها، متابعا: "فالمناطق البسيطة والقرى لن تعامل معاملة المناطق الراقية فى قيمة الرسوم"، لافتا إلى أن تحصيل رسوم النظافة هام جدا من أجل خدمة أفضل للمواطن.